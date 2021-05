Ein Säugling und dessen knapp zweijähriger Bruder kamen am Sonntagabend (2. Mai 2021) mit lebensgefährlichen Unterkühlungen in eine Klinik. Die Kripo ermittelt gegen die psychisch auffälligen Eltern.

Wie die Polizei berichtet, wurden gegen 23.45 Uhr Einsatzkräfte zu einer Gemeinschaftsunterkunft in Hof gerufen. Rettungskräfte fanden in einem Zimmer en einjähriges Mädchen und dessen knapp zwei Jahre alten Bruder völlig durchnässt und stark unterkühlt. Nach der Begutachtung durch einen Notarzt kamen die beiden in ein Krankenhaus.

Eltern verhalten sich psychisch auffällig

Die 26 Jahre alte Mutter und der 30-jährige Vater der Kinder verhielten sich psychisch auffällig und waren vollkommen unzugänglich, heißt es im Polizeibericht. Am Montagmorgen (3. Mai 2021) veranlasste das Stadtjugendamt die Inobhutnahme der beiden kleinen Kinder, die noch längere Zeit im Krankenhaus bleiben müssen.

"In den Vormittagsstunden kamen die Eltern zum Bürgerzentrum in Hof, verhielten sich nach wie vor psychisch auffällig, reagierten nicht auf Ansprache und trugen keine FFP-Masken", wie die Polizei mitteilt. Die Eltern der unterkühlten Kinder mussten schließlich von Polizisten aus dem Gebäude gebracht werden. Auch ein Dolmetscher auf der Dienststelle der Polizei konnte keine Verhaltensänderung bewirken. Gegenüber ermittelnden Beamten der Kripo leistete das Paar aus Nigeria Widerstand.

Am Dienstag (4. Mai 2021) wurden die Eltern letztendlich ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof ermitteln gegen die Mutter und den Vater derzeit wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen.