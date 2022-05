Ein 19-Jähriger hat am Donnerstag (28. April 2022) auf einen 59-jährigen Rollstuhlfahrer eingeschlagen. Dieser hatte ihn zuvor mit seinem Rollstuhl angefahren und beleidigt. Nachdem die Polizei zunächst vor Ort niemanden mehr angetroffen hat, hatte ein Internet-Video die Beamten auf die Fährte des Tatverdächtigen geführt.

Gegen 13.40 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Hof ihrem eigenen Bericht zufolge eine Mitteilung über einen Streit zwischen einem Rollstuhlfahrer und einer Gruppe Jugendlicher. Zwei Streifen begaben sich in die Lorenzstraße, konnten aber weder den Rollstuhlfahrer noch die Jugendlichen antreffen. Ein Passant gab zu Protokoll, die Sache wäre "nicht so wild gewesen". Die Polizisten erstellten zunächst einen Aktenvermerk über den Verdacht der Körperverletzung.

Jugendlicher rassistisch beleidigt: Streit mit Rollstuhlfahrer in Hof

Am nächsten Tag tauchte ein Video in den sozialen Medien auf, das einen Jugendlichen zeigt, der auf einen Rollstuhlfahrer einschlägt. Kurz nach 15 Uhr erschien der 19-jährige Tatverdächtige auf der Dienststelle und gestand, den Mann geschlagen zu haben. Nach seinen Angaben lösten ausländerfeindliche Beschimpfungen den Streit zwischen dem Heranwachsenden und dem Rollstuhlfahrer aus. Als der Rollstuhlfahrer den 19-Jährigen schließlich mit dem Rollstuhl anfuhr, artete die Situation in Schläge aus. Der 19-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt in Begleitung von weiteren Jugendlichen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften diese Unbekannten mit der Tat nichts zu tun haben.

Die Ermittler konnten mittlerweile herausfinden, um wen es sich bei dem Rollstuhlfahrer handelte. Dieser hatte sich leichte Verletzungen im Bereich des Gesichtes zugezogen. Gegen den 19-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und gegen Rollstuhlfahrer wegen Beleidigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter Körperverletzung. Die Polizeiinspektion Hof bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0928177040 zu melden.

