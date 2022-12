Ein bereits polizeibekannter Randalierer hat auf dem Weihnachtsmarkt in Hof Unruhe gestiftet: Am Freitagnachmittag (16. Dezember 2022) betitelte der 39-jährige Mann zunächst eine Praktikantin in der Altstadt mit "unflätigen Schimpfworten", wie die Polizeiinspektion Hof meldet.

Kurze Zeit später beschimpfte er eine weitere Frau aus Hof in der Lorenzstraße und drohte ihr sogar, sie "abzuschlachten". Eine alarmierte Streife der Polizei konnte den bereits amtsbekannten und wohnsitzlosen Mann schließlich antreffen und erteilte ihm einen Platzverweis.

Festnahme in Hof: Mann belästigte mehrere Passanten

Doch dabei blieb es nicht: Als kurz darauf weitere Meldungen eingingen, dass sich der alkoholisierte Mann nun im Bereich der Altstadtpassage aufhalte und dort weitere Leute anpöble sowie gegen Schilder schlage, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung im Haftraum der Polizei untergebracht.

Vorschaubild: © andranik123/Adobe Stock (Symbolfoto)