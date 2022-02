In der vergangenen Nacht (26.02. - 27.02.2022) musste die Polizei zu einer Wohnung in der Theresienstraße in Hof ausrücken, wie die Polizeiinspektion Hof mitteilte. Dort kam es aufgrund eines Beziehungsstreits zu einer Randale. Wie die Beamten vor Ort ermitteln konnten, kam es zwischen einer 18-Jährigen und ihrem 19-jährigen Freund zu einem Beziehungsstreit.

Der Vater der 18-Jährigen war laut Polizei anscheinend der Meinung, er müsse sich in den Streit einmischen und den Freund seiner Tochter zur Rede stellen. Er suchte deshalb gemeinsam mit einem weiteren Mann das Elternhaus des 19-Jährigen auf.

Vater schlägt Wohnungstür ein und prügeln dann Eltern

Dort angekommen, schlugen die beiden Männer zunächst die Wohnungstür ein. Als sie anschließend die Wohnung betraten, stellten sich die Eltern des 19-Jährigen den Angreifern in den Weg. Die beiden aggressiven Männer schlugen sowohl auf die Mutter als auch auf den Vater des 19-Jährigen mit den Fäusten ein. Hierbei ging auch die Wohnungseinrichtung zu Bruch.

Erst die alarmierte Polizeistreife konnte die beiden Angreifer unter Kontrolle bringen. Die beiden Tatverdächtigen mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die restliche Nacht in den Hafträumen der Polizei verbringen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.