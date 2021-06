Hof vor 54 Minuten

Veranstaltung

Hof: Promenadenkonzert mit Bine & Bernd Günther

Am kommenden Sonntag, 20.06.2021, spielen um 11 Uhr zum Promenadenkonzert am Theresienstein in Hof Bine & Bernd Günther. Der Eintritt ist frei.