Sieben Menschen bei unerlaubter Party erwischt: In der Nacht von Freitag auf Samstag (09.01.2021) ging bei der Polizeiinspektion Hof der Anruf eines Nachbars ein, der sich wegen lauter Musik seines Nachbarn in der Marienstraße beschwerte. Wie die Polizei berichtet, gingen bei der Ankunft der Beamten auf einmal die Lichter in der gemeldeten Wohnung aus.

Nachdem der Mieter schließlich die Wohnungstüre öffnete und die Polizisten ihn befragt hatten, konnten insgesamt sieben Personen in der Wohnung festgestellt werden. Diese hatten sich in den Zimmern vor den Beamten versteckt.

Unerlaubte Party in Hof: Gäste verstecken sich vor Polizei

Da die Gruppen im Alter von 15-55 Jahren insgesamt drei unterschiedlichen Hausständen zugeordnet werden konnte, löste die Polizei die Feier umgehend auf. Die Partygäste verhielten sich dabei uneinsichtig, sie alle werden nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

