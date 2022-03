Stadt/Landkreis Hof vor 55 Minuten

Gesundheits- und Pflegewesen

Hof: Pflege-Anlaufstelle wird am Berliner Platz stationiert

Pflegebedürftige, sowie deren Angehörige und Betreuer in Stadt und Landkreis Hof sollen künftig eine zentrale Anlaufstelle für ihre Anliegen haben. Die "Leitstelle Pflege" werde am Berliner Platz in Hof stationiert.