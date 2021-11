Hof vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Person übernachtet im Kino: Reinigungskraft vermutet Einbruch

Am Samstagmorgen (6.11.2021) entdeckte eine Reinigungskraft eine Person in einem Kino in Hof. Zunächst vermutete sie einen Einbruch. Aber anscheinend suchte die Person nur ein Plätzchen zum Schlafen.