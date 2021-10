Hof vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Party nach Instagram-Aufruf eskaliert: Feier mit knapp 120 Menschen wird aufgelöst

Etwa 120 junge Leute folgten am Samstagabend dem Party-Aufruf eines 17-Jährigen in den sozialen Medien und trafen sich in Hof am Bismarckturm. Als die Feierlichkeiten eskalierten, löste die Polizei die Veranstaltung auf.