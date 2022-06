Hof vor 50 Minuten

Angriff

Paar schlägt und tritt auf 68-Jährigen ein: Tankstellen-Mitarbeiter ruft Polizei

In Hof wurde am Sonntag eine Schlägerei bei der Polizei gemeldet. Ein Mann und eine Frau gingen in einer Grünanlage auf einen 68-Jährigen los.