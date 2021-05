Eine 50-jährige Oma hat ihre 10-jährige Enkelin zum "Schmiere-Stehen" mit auf Diebestour in den Supermarkt in Hof genommen. Das Duo versuchte am vergangenen Donnerstag (20.05.21) Wurstwaren im Wert von 50 Euro zu ergaunern. Gegen 13.40 Uhr wurde ein Ladendetektiv des Supermarktes auf die beiden aufmerksam, als die Oma die Wurstwaren in der Handtasche verschwinden ließ.

Die beiden wurden beim Verlassen des Ladens "auf frischer Tat ertappt". Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.