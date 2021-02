150 Jahre Wärschtlamo: Stadt Hof präsentiert neues Logo - und erntet Shitstorm bei Facebook

Viele negative Kommentare für Design des Markenzeichens

für Design des Markenzeichens Sechs "Wärschtlamänner" verkaufen die " Wienerla", "Gnagger" und Bauernwürste in Hofer Innenstadt

Der traditionelle "Wärschtlamo" (für alle nicht-Franken: Würstchenmann) hat in Hof einen ganz besonderen Stellenwert - und das bereits seit 1871. Laut Klaus Jochen Weidner vom Hofer Stadtmarketing und Tourismus sei „der Wärschtlamo ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt Hof. Er ist unser Repräsentant für den Genussort Hof und für die Genussregion Oberfranken.“ Seit September 2020 arbeiten die Mitarbeiter des Hofer Stadtmarketings deshalb an der Vorbereitung des 150-jährigen Jubiläums. "Eine Rundumerneuerung des Wärschtlamo-Logos war angesagt. Jetzt wirkt der Würstchenverkäufer frisch und munter mitsamt typischem Brötchenkorb, Messingkessel und einem Paar Wiener in der Semmel.", heißt es in einer Pressemitteilung zur Online-Pressekonferenz. Ob sich die Mühe gelohnt hat? Im sozialen Netzwerk Facebook wird das "frische und muntere" Jubiläums-Logo verhalten aufgenommen.

Hofer Würstchenmann: "Selten ein solch schlechtes Logo gesehen"

Zwar erhielt der Facebook-Post der Stadt zum neuen "Wärschtlamo"-Logo jede Menge "Gefällt mir"-Reaktionen. In der Kommentarspalte sieht es aber ganz anders aus - sie liest sich wie ein Shitshorm. Nur wenige Nutzer finden das Logo passend und gelungen. Unter den momentan knapp über 300 Kommentaren finden sich viele negative Beiträge: "Selten ein solch schlechtes Logo gesehen. Das ist ja wirklich jämmerlich", postet ein User. Eine Nutzerin finde: "Das Logo ist ein Alptraum. Da blutet mein Designerherz." Andere Kommentatoren fragen: "Das neue Logo kann nicht euer Ernst sein, oder?" und "Wie kann man den Hofer Wärschtlamo nur so verschandeln?"

Wie die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla bei Pressekonferenz zum Wurstverkäufer-Jubiläum betont hatte, sei der Wärschtlamo in Hof "gelebte und geliebte Tradition - seit 1871". Laut einem Facebook-User würde sich diese "Tradition" auch am Gestalten der Flyer und Logos zeigen: "Also, dass die Stadt ihre Flyer mit Word´98 macht, daran hab ich mich ja mittlerweile gewöhnt und amüsiere mich jedesmal köstlich. Aber, dass man mit Paint´95 immer noch arbeitet, das heut mich echt um. Das ist PEINLICH ! Bitte bringt das nicht in Umlauf." Dieser Kommentar gefällt derzeit 38 Menschen, was die Ablehnung unterstreicht.

Vielleicht liegt die diese auch an dem Umstand, dass die Hofer überhaupt kein "frisches" Logo wollten. In mehreren Kommentaren ist zu lesen, dass man das alte Logo passender fand: "Muss man denn aus jeder Tradition, an einem Jubiläum, was neues rausquetschen? Tradition heißt oft auch, am Original festhalten!"

Im Zeichen des "Wärschtlamos": Schokolade, Schnaps und Senf

Abgesehen vom Wärschtlamo-Logo, das also nicht jedem gefällt, hat sich die anlässlich des 150-jährigen Jubiläums noch etwas Besonderes ausgedacht. Auf der Online-Pressekonferenz wurde ein neues Genusspaket vorgestellt. Dazu gehören Pralinen, Fair-Trade-Schokolade und ein eigens gebrannter Schnaps. „Einen Wärschtlamo ohne seinen Senf gibt es nicht“, sagt Silvia Gulden, die Geschäftsführerin des Stadtmarketing e.V. Deshalb habe man sich entschieden, auch Senf im Glas anzubieten: Ein in Hof gegründeter Feinkost-Hersteller fertigte eine Jubiläumsedition des „Original Hofer Wärschtlamo-Senfs“.

Heute verkaufen sechs Wärschtlamänner aus dem heißen Messingkessel heraus die in Hof hergestellten Wärscht. Highlights sind unter anderem "Wienerla", "Gnagger" und Bauernwürste. Noch heute schallt, wie vor 150 Jahren, der Spruch der Wärschtlamänner durch die Innenstadt: „Haaß sensa, kold wernsa!“

Marcus Traub ist einer der Wärschtlamänner. Seit 18 Jahren steht er mit seinem Kessel und dem Brötchenkorb am Oberen Tor und trotzt Wind und Wetter. „Mir macht es viel Spaß und für mich geht nichts über einen Plausch mit meinen Kunden.“ Er freut sich über das neue Jubiläums-Logo: „So schön war der Wärschtlamo noch nie“, sagt Traub mit einem Augenzwinkern.

Die Stadt Hof hat drei weitere Parkscheinautomaten mit einer "Brötchentaste" ausgestattet. Sie ermöglichen kostenfreies Parken in der Ludwigstraße.