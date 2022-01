In Stadt und Landkreis Hof finden derzeit zahlreiche Sonder-Impfaktionen (mit und ohne Anmeldung) für Auffrischimpfungen aber auch Erst- und Zweitimpfungen statt, so das Landratsamt Hof in einer Pressemitteilung. Folgende Möglichkeiten ohne vorherige Anmeldung ständen den Bürgerinnen und Bürgern am Wochenende sowie in der kommenden Woche zur Verfügung:

Impfaktion ohne Anmeldung am Samstag, 08.01.2022: Hof: von 8:00 bis 16:00 Uhr in Foyer Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle) von 8:00 bis 12:00 Uhr in der Praxis Dr. Jakob Asis (Poststr. 13) von 11:00 bis 15:00 Uhr in der Praxis Dr. Reinhold Herrmann (Bürgerstr. 2)



Impfaktion ohne Anmeldung am Sonntag, 09.01.2022: Hof: von 8:00 bis 16:00 Uhr im Foyer Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)



Impfaktion ohne Anmeldung am Montag, 10.01.2022: Hof: von 8:00 bis 16:00 Uhr im Foyer Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

Impfaktion ohne Anmeldung am Dienstag, 11.01.2022: Döhlau OT Tauperlitz: von 16:00 bis 19:00 Uhr in der Praxis Dr. Ivo-Sebastian Krause (An der Ascher Str. 1)

Impfaktion ohne Anmeldung am Mittwoch, 12.01.2022: Hof: von 14:00 bis 18:00 Uhr im Foyer Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle) von 10:30 bis 17:00 Uhr in der VHS Hofer Land (Ludwigstr. 7) von 13:00 bis 19:00 Uhr in der Praxis BAG Breit/Reuter/Seuß im Ärztezentrum Moschendorf (Wunsiedler Str. 59)



Impfaktion ohne Anmeldung am Donnerstag, 13.01.2022: Döhlau OT Tauperlitz: von 16:00 bis 19:00 Uhr in der Praxis Dr. Ivo-Sebastian Krause (An der Ascher Str. 1)

Impfaktion ohne Anmeldung am Freitag, 14.01.2022: Hof: von 8:00 bis 16:00 Uhr im Foyer Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

Impfaktion ohne Anmeldung am Samstag, 15.01.2022: Hof: von 8:00 bis 16:00 Uhr im Foyer Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle) von 8:00 bis 12:00 Uhr in der Praxis Dr. Jakob Asis (Poststr. 13)

Impfaktion ohne Anmeldung am Sonntag, 16.01.2022: Hof: von 8:00 bis 16:00 Uhr im Foyer Freiheitshalle Hof (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)



Darüber hinaus biete das Impfzentrum Hofer Land in der kommenden Woche Impf-Außeneinsätze mit vorheriger Anmeldung an. Diese ist telefonisch über die Impfhotline 09281/57-777 (Montag bis Sonntag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr) oder online möglich.

Die Termine sind:

Impf-Außeneinsatz mit Anmeldung am Donnerstag, 13.01.2022 Hof: von 11:00 bis 14:00 Uhr im Foyer der Hofer Freiheitshalle (Kulmbacher Str. 4, Eingang über den Parkplatz der Freiheitshalle)

Das Angebot - egal ob mit oder ohne vorherige Anmeldung - richten sich insbesondere an Personen, deren erste Impfserie mindestens fünf Monate zurückliegt und die eine Auffrischimpfung wünschen. Darüber hinaus haben bislang ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Impfungen sind kostenlos und finden mit einem mRNA-Impfstoff statt.

Mitzubringen seien die Versichertenkarte, ein gültiger Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfbuch. Darüber hinaus sei es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen. Diesen findet ihr auf der Seite des Impfzentrums Hofer Land.

Impfungen von Kindern über 5 Jahren mit Anmeldung:

Für diese Aktionen können Termine über die Impfhotline 09281/57-777 (Montag bis Sonntag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr) vereinbart werden.