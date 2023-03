Wie die Stadt Hof in einer Pressemitteilung bekannt gibt, konnte heute das vollständige Set an Schlüsseln an die neuen Pächter der Gaststätte am Untreusee übergeben werden.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla unterschrieb zusammen mit den Volksfestwirten den Pachtvertrag für die Gaststätte am Hofer Untreusee. Die Volksfestwirte haben im Januar den Zuschlag für die Pacht bekommen. Der Vertrag läuft ab 01.03.2023. Aus terminlichen Gründen haben sich beide Seiten für den 03.03.2023 als Unterzeichnungstermin entschieden.

Die Stadt Hof wünscht dem Team einen guten Neustart und viel Kreativität für einen der schönsten Plätze in der Stadt Hof, den Untreusee. „Bei der Erfahrung und der Motivation bei den Festwirten sehe ich eine tolle Zeit voraus für unser großes Naherholungsgebiet in Hof“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Die Sommergaststätte am Untreusee lag in den Händen der städtischen Vergabestelle, die anhand der Ausschreibungskriterien und einer Bewertungsmatrix die Hofer Festwirte als geeignetsten Bewerber vorgeschlagen hat. Für den Kauf des Gaststättengebäudes hat der Stadtrat im Dezember 2022 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt, die als Haushaltsausgaberest 2023 zur Verfügung stehen.

Wann die Gaststätte öffnet, entscheiden die neuen Pächter demnächst.