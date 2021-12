Am Sonntag, 12.12.2021 und Montag, 13.12.2021 ist es wieder soweit - der Fahrplanwechsel beim Bus- und Bahnverkehr steht an. Die Stadt Hof hat deshalb ein aktuelles Fahrplanheft herausgegeben, welche sowohl im Rathaus als auch in der Touristinfo, im Bürgerzentrum, in der Stadtbücherei und bei den Fahrkarten-Vorverkaufsstellen sowie im Betriebsbüro der HofBus GmbH im Unterkotzauer Weg kostenlos zur Mitnahme ausliegen, teilt die Stadt Hof mit.

„Herzstück“ des Heftes ist natürlich das Stadtbusangebot, aber auch die Fahrzeiten des Schulbusverkehrs und die Regionalbuslinien sind enthalten. Ergänzt wird das Fahrplanheft durch die wichtigsten Bahnverbindungen. Die Auflage beinhaltet derzeit 8.000 Exemplare.

Erstmalig bringt die Stadtverwaltung in diesem Jahr zusätzlich ein Fahrplanheft im Format DIN A 4 heraus. Oberbürgermeisterin Eva Döhla: „Mit dieser lesefreundlichen Ausgabe wollen wir ein neues Serviceangebot für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Sehschwäche schaffen“.

Die 3.000 Hefte beinhalten nur die Linien des Stadtbusverkehrs und können u.a. im Rathaus und im Büro der Seniorenbeauftragten in der Karolinenstraße 37 abgeholt werden.