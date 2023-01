Am Sonntagabend (29. Januar 2023) ist die Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit in Hof in Oberfranken ausgerückt. Eine 51 Jahre alte Frau, die in einem Mehrfamilienhaus im Wölbattendorfer Weg, wohnt, belästigte ihre Nachbarn mit "überlauter Musik", wie die Polizei berichtet.

Eine ebenfalls 51 Jahre alte Nachbarin begab sich schließlich zu der Wohnung der Ruhestörerin und versuchtet, die "Ruhe wiederherzustellen". Daraufhin wollte die Ruhestörerin ihre gleichaltrige Nachbarin mit ihrem Gehstock schlagen. Zudem beleidigte sie ihre Nachbarin.

Erst als die Polizei vor Ort eintraf, kehrte wieder Ruhe ein. Die 51-jährige Ruhestörerin muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. "Da die ebenfalls zur Anzeige gebrachte Ruhestörung nicht die erste ist, muss sie auch hier mit einem Bußgeld im mindestens mittleren dreistelligen Bereich rechnen", heißt es im Polizeibericht.