Ein 80-jähriger Mofafahrer ist in einen Verkehrsunfall verwickelt und schwer verletzt worden. Der Mann war am Dienstag (21.06.2022) in der Dr.-Enders-Straße in Hof unterwegs. Eine 49-jährige Autofahrerin übersah den älteren Mann als sie von der Grundstücksausfahrt auf die gleiche Straße abbog, wie die Polizei berichtet.

Bei dem Zusammenprall stürzte der 80-Jährige und verletzen sich schwer. Zur weiteren Behandlung wurde der Rentner ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten bemerkten zudem, dass er nach Alkohol roch. Daher wurde zusätzlich eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

