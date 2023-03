Nachdem er bereits am Vortag unerkannt einen Jogginganzug aus einem Geschäft entwendet und dabei die Alarmsicherung ausgelöst hatte, kehrte der Dieb am Dienstagmittag (28. Februar 2023) mit einer neuen Taktik in dasselbe Geschäft zurück, wie die Polizeiinspektion Hof mitteilte.

Mit einem Oberteil im Wert von 25 Euro begab der Jugendliche sich in eine Umkleidekabine des Ladens. Dort entfernte er mit einer mitgebrachten Zange die Diebstahlsicherung und steckte das Kleidungsstück in seinen Rucksack. Damit wollte er den Laden wieder verlassen.

Hof: Mehrfacher Ladendieb erwischt - er trug gestohlene Ware

Bei seinem Plan hatte er aber nicht damit gerechnet, von den Angestellten erwischt zu werden. Dabei machte er es den Mitarbeiterinnen leicht: Er trug den tags zuvor gestohlenen Jogginganzug. So stellten sich ihm die Verkäuferinnen dieses Mal rechtzeitig in den Weg, um einen Fluchtversuch zu verhindern. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten in seinem Rucksack neben zwei Zangen das Verkaufsetikett des am Vortag gestohlenen Anzugs.

Dann musste der junge Mann beide Waren wieder abgeben. Als ihn seine Mutter bei der Dienststelle abholte, brachte sie Wechselkleidung mit. Von dem jungen Mann wurden zusätzlich Lichtbilder geschossen und die Beamten nahmen seine Fingerabdrücke auf. Nun leiten die Beamten der Polizeiinspektion zwei Verfahren wegen Ladendiebstahls ein.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild