Hof vor 1 Stunde

Tempolimit

Mehr Verkehrssicherheit: Geschwindigkeitsmesser am Oberen Tor montiert

Um mehr Verkehrssicherheit am Rande der Fußgängerzonen zu erlangen, wurde am Oberen Tor in Hof eine neue Geschwindigkeitsmessanlage montiert. Die Richtgeschwindigkeit in diesem Bereich liege bei 20 km/h, da es and er Stelle oft gefährlich sei.