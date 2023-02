Der Mann geriet am Dienstag (7. Februar2023) in eine Kontrolle von Fahndern der Hofer Grenzpolizei. Bei der Überprüfung, die gegen 12.30 Uhr an der Rastanlage Frankenwald stattfand, war der Mann mit seinem Auto auf dem Weg in Richtung Südbayern. Wie er den Beamten mitteilte, wollte er dort seine Tochter besuchen.

Kontrolle offenbart illegales Mitbringsel

Routinemäßig befragten die Fahnder den Mann nach dem Besitz von verbotenen Gegenständen und Substanzen, den er verneinte. Trotzdem untersuchten die Polizisten den Rucksack des 40-Jährigen und entdeckten darin knapp sieben Gramm Marihuana - in einem Glas, luftdicht verpackt.

Als Erklärung gab der Mann den Beamten gegenüber an, dass er das Marihuana als Mitbringsel für die Tochter dabeihabe. Er selbst habe mit Drogen nichts zu tun.

Nun bekommt der Familienvater eine Strafanzeige wegen des Besitzes illegaler Rauschmittel.

Vorschaubild: © Silvia Stödter/pixabay.com