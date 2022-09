Eine Handgreiflichkeit zwischen Eheleuten in Hof, bei dem der Mann ein Messer in der Hand hielt, sorgte am Dienstagmittag (6. August) für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen.

Kurz nach 13 Uhr rief ein besorgter Anwohner aus dem Biengässchen an. Er hatte Schreie gehört und einen Mann gesehen, der mit einem Messer herumlief. Etwas später sah er den Mann, wie er eine Frau festhielt und rückwärts in ein Haus zog.

Mit Messer verfolgt: Handfeste Streitigkeit zwischen Eheleuten

Da er dabei das Messer immer noch in der Hand hielt, musste von einer Bedrohungslage ausgegangen werden. Daher beorderte die Einsatzzentrale umgehend etliche Streifenbesatzungen zum Einsatzort. Dort löste sich die Sache allerdings schnell auf. Als die Polizisten den 31-Jährigen und seine 26-jährige Frau in seiner Wohnung antrafen, hatten sich diese wieder vertragen.

Der Mann wies eine kleine Schnittwunde auf, die allerdings nicht weiter behandelt werden musste. Über den genauen Ablauf der Geschehnisse schwiegen die beiden. Um weitere Streitigkeiten zu vermeiden, erteilten die Polizisten dem Mann einen Platzverweis und er verließ daraufhin die Wohnung.

Die eingesetzten Beamten leiteten gegen den Mann und die Frau Strafverfahren wegen Körperverletzung, beziehungsweise Bedrohung ein.

Vorschaubild: © jumlongch / Adobe Stock (Symbolbild)