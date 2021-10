Weil ihm die Farbe der Garagen seines Nachbargrundstücks nicht mehr gefiel, griff ein 73-Jähriger am Freitag (01.09.2021) zum Farbroller und strich die Wände mit weißer Farbe. Die Besitzerin war damit nicht einverstanden und zeigte den Mann an.

Die 67-jährige Besitzerin von Garagen in der Münch-Ferber-Straße in Hof erschien am Donnerstag auf der Wache, um ihren Nachbarn wegen Sachbeschädigung zur Anzeige zu bringen.

Nach Garagen-Anstrich: Sie stellte ihn zu Rede

Bereits Mitte September war der Besitzerin der neue Anstrich an der Rückseite von drei ihrer Garagen aufgefallen. Nachdem sie herausgefunden hatte, dass der 73-jährige Nachbar für den Anstrich verantwortlich war, stellte sie diesen zur Rede.

Er wollte ihr "etwas Gutes tun"

Der Nachbar räumte ein, die Garagen gestrichen zu haben, da ihm die Farbe nicht mehr gefiel und er der Besitzerin damit "etwas Gutes tun" wollte.

Dieser gefiel allerdings die bisherige Farbe besser und sie bestand darauf, dass die neue Farbe entfernt und der alte Zustand wieder hergestellt werde.

Nachdem dies bislang nicht geschehen ist, sah sich die Besitzerin gezwungen, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten.

