In Hof haben Angestellte eines Schnellrestaurants am frühen Sonntagnachmittag (18. April 2021) Zivilcourage bewiesen und damit eine schwangere Frau vor schwereren Verletzungen bewahrt.

Wie die Polizeiinspektion Hof am Montag mitteilt, bemerkten gegen 14 Uhr die Angestellten des Schnellimbisses einen Streit zwischen einem Pärchen, das sich in der Warteschlange im Auto befand.

Schwangere Frau von Partner geschlagen - Mitarbeiter greifen ein

Der Mann wurde dabei handgreiflich, er hielt die Frau an den Haaren fest und schlug ihr mehrfach gegen den Kopf und den Bauch. Die Mitarbeitenden, die von dem Vorfall mitbekamen, klopften gegen das Fenster des Wagens und sprachen den Mann an. So konnte sich die schwangere Frau aus dem Auto befreien.

Um das Weiterfahren des Mannes zu verhindern, stellte sich eine Mitarbeiterin bis zum Eintreffen der Polizei vor den Wagen. Das hielt den Fahrer nicht davon ab, den Wagen auf die Helferin zurollen zu lassen und erst einen halben Meter vor ihr zu stoppen, wie aus der Pressemitteilung der Polizei hervorgeht.

Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei dem Ungeborenen sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen zu erwarten. Gegen den Mann leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein.

