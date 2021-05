Nach Angaben der Polizei Hof beleidigte ein 24-jähriger Mann einen 34-jährigen Mann. Daraufhin schlug der 34-Jährige mit dem Stiel eines Hammers auf den 24-Jährigen, sowie dessen Auto ein. Der 24-Jährige wehrte sich und verletzte seinen Angreifer. Der Rettungsdienst brachte den 34-jährigen Mann aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Hof.

Die Polizei Hof traf den 24-Jährigen, der eine Platzwunde an der Lippe hatte, ein wenig später an seiner Wohnadresse an.

In Hof eskalierte ein Streit: 34-Jähriger schlug 24-Jährigen mit Holzstiel

Dem 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 24-Jährige wurde bereits deswegen angezeigt.