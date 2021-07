Mann liegt am Morgen blutend auf einer Parkbank - Zeugen gesucht: Schwere Verletzungen im Kopfbereich erlitt ein 53-Jähriger am Dienstagmorgen (20.07.2021) in einem Park im Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. In ihrer Pressemitteilung bittet das Polizeipräsidium Oberfranken um die Mithilfe von Zeugen

Im Bereich eines kleinen Parks am sogenannten Q-Bogen in Hof fand ein aufmerksamer Zeuge gegen 6.30 Uhr den Verletzten auf einer Parkbank liegen. Als er bei diesem Blut am Kopf feststellte, verständigte der Mitteiler die Rettungskräfte. Eine Behandlung des Mannes erfolgte sofort im Krankenhaus.

Hof: Mann liegt stark blutend auf Parkbank - Passant wählt Notruf

Anhand der Untersuchungen ist davon auszugehen, dass die Verletzungen in der Nacht, beziehungsweise in den frühen Morgenstunden zustande kamen. Die Herkunft der Wunden ist bislang unklar und nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Mit folgenden Fragen wenden sich die Beamten an die Bevölkerung:

Wer hat am Dienstagmorgen verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich des Parks festgestellt?

Wem ist der Mann auf der Parkbank im besagten Zeitraum aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 entgegen.

