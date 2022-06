Hof an der Saale vor 28 Minuten

Polizeeinsatz

Mann liegt am Boden und wird gegen Kopf getreten: Brutaler Angriff nach Gaststättenbesuch

Ein brutaler Angriff ereignete sich am frühen Samstag in Oberfranken. Ein Mann wollte gerade in ein Taxi einsteigen, als die Täter zuschlugen. Später traten sie auf den am Boden Liegenden ein.