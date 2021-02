Hof vor 47 Minuten

Trunkenheit

Hof: Mann landet mit 3,6 Promille in Schneehaufen und bleibt hilflos liegen

In Hof in Oberfranken ist ein stark betrunkener Mann gestürzt und in einem Schneehaufen zum Liegen gekommen. Bundespolizisten brachten ihn ins Klinikum.