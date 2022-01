Zwei Nächte in Folge musste die Polizei in Hof wegen Ruhestörung einschreiten - Verursacher war jeweils dieselbe Person. Das berichtet die Polizeiinspektion Hof am Samstag (8. Januar 2022).

Demnach beschäftigte eine 29-jähriger Hofer die Beamten bereits seit dem Abend des Feiertags, 6. Januar 2022. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ihm wegen massiver Ruhestörung bereits mehrfach angedroht, dass er auch in Gewahrsam genommen wird.

In Mehrfamilienhaus in Hof: Musikboxen sichergestellt - Bewohner (29) randaliert in der Folgenacht erneut

Dies sei dann am Morgen des Freitags (7. Januar 2022) der Fall gewesen, schildert die Polizei weiter: Dem Mann wurden bereits in der Nacht seine Musikboxen sichergestellt. Er belästigte nun die Nachbarn in aggressiver Weise, polterte und schrie in dem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße herum.

Beamte der Polizei nahmen ihn zur Verhütung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Die Maßnahme sei durch die zuständige Richterin des Amtsgerichts Hof, bis zum Mittag des 7. Januar bestätigt worden.

Unbeeindruckt davon setzte der Querulant sein Lärmen in der Nacht zum Samstag (8. Januar) fort. Wieder störte er gegen 2 Uhr durch lautes Geschrei und Gepolter. Er drohte seinen Nachbarn "ihnen das Leben zur Hölle zu machen".

Da auch wieder Straftaten zu befürchten waren, wurde er erneut in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in einem Haftraum der Polizei verbringen. Die massiven Ruhestörungen werden beim Ordnungsamt der Stadt Hof angezeigt.