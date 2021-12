Hof vor 1 Stunde

Zeugen gesucht

Männer werfen Feuerwerkskörper aus Auto auf Kinder: Vater fährt hinterher

In Hof haben am Samstag drei junge Männer aus einem Auto heraus Feuerwerkskörper in Richtung zweier Mädchen geworfen. Der alarmierte Vater der Kinder versuchte dem Fahrzeug zu folgen.