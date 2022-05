Am Dienstag, 24.05.2022, wird die Ludwigstraße aufgrund einer Radsportveranstaltung ganztägig für den Verkehr gesperrt. Aus diesem Grund ist der HofBad-Parkplatz am Oberen Anger von 12.45 bis 13.20 Uhr und von 15.15 bis 16.00 Uhr sowie der Parkplatz am FreiBad von 12.45 bis 13.20 Uhr gesperrt. Wie die Stadtwerke Hof Holding GmbH mitteilt, ist in den genannten Zeiträumen ein Befahren der Parkplätze nicht möglich.

Busse umfahren Ludwigstraße

Des Weiteren ergeben sich folgende Änderungen für den Busverkehr der HofBus GmbH:

Die Haltestellen Oberes Tor, Karlstraße, Rathaus und Unteres Tor, welche sich in der Ludwigstraße und in der Poststraße befinden, werden beidseitig nicht bedient.

Fahrweg der Linien 3 und 4 sowie des Schulbusses E15 in Richtung Zoo:

Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse über die Marienstraße und die Lessingstraße zur Haltestelle Longoliusplatz und weiter zur Haltestelle Lessingbrücke in der Lessingstraße. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und in der Poststraße entfällt hier die Haltestelle Theresienstein in der Schleizer Straße. Anschließend finden die regulären Linienwege statt.



Fahrweg der Linien 3 und 4 sowie des Schulbusses E6 in Richtung Sonnenplatz:

Die Busse gelangen über die Lessingstraße zur Haltestelle Schießhäuschen und von dort zum Sonnenplatz.

Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und in der Poststraße entfällt hier die Haltestelle Theresienstein in der Schleizer Straße.

Fahrweg der Linien 6 und 15 in Richtung Hochschule:

Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse zur Haltestelle Longoliusplatz, anschließend weiter über den Sigmundsgraben zu den Haltestellen Lessingstraße und Karolinenstraße. Dann zur Haltestelle Heiligengrabstraße und regulär weiter Richtung Hochschule.

Fahrweg der Linie 6 in Richtung Sonnenplatz:

Ab der Haltestelle Heiligengrabstraße fahren die Busse über den Sigmundsgraben zur Haltestelle Karolinenstraße und weiter über die Lessingstraße zur Haltestelle Schießhäuschen und dann zum Sonnenplatz.

Fahrweg der Linie 12 in Richtung Sonnenplatz:

Ab der Haltestelle Seligenweg gelangen die Busse über die Lessingstraße zur den Haltestelle Schießhäuschen und weiter zum Sonnenplatz. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und in der Poststraße entfallen die Haltestellen Karolinenstraße und Lessingstraße im Sigmundsgraben. Ab Haltestelle Sonnenplatz findet der reguläre Linienverlauf statt.

Fahrweg der Linie 12 in Richtung Schloßweg:

Ab der Haltestelle Sonnenplatz fahren die Busse über die Lessingstraße zu der Haltestelle Longoliusplatz. Im Anschluss über den Unterkotzauer Weg zur Haltestelle Stadtwerke, dann weiter wie bisher. Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und in der Poststraße entfällt die Haltestelle Karolinenstraße im Sigmundsgraben.

Fahrweg der Linie 13 in Richtung Zoo:

Die Busse fahren über die Haltestelle Longoliusplatz zur Haltestelle Stadtwerke, anschließend weiter wie gewohnt.

Fahrweg der Linie 13 in Richtung Sonnenplatz:

Die Busse gelangen über die Lessingstraße zur Haltestelle Schießhäuschen und weiter zum Sonnenplatz.

Neben den Haltestellen in der Ludwigstraße und in der Poststraße entfällt hier die Haltestelle Theresienstein in der Schleizer Straße.

Weiterhin kommt es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr zu erheblichen Behinderungen und Fahrtausfällen im gesamten Stadtgebiet, da die Teilnehmer des Radrennens in diesem Zeitraum den Innenstadtbereich befahren. Diese Streckenabschnitte werden durch die Begleitfahrzeuge kurzfristig gesperrt.

Vorschaubild: © Th G / pixabay.com (Symbolbild)