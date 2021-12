Am Samstag wurde die Feuerwehr zu einer Gartenlaube in Hof gerufen. Dort war ein Brand ausgebrochen. Nach den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine Leiche in den Trümmern. Foto: Feuer, Flammen, Brand, Großbrand, Feuerwehr, Einsatz, Feuerwehreinsatz, Unfall Symbolfoto: Jennewein Photo/Adobe Stock (107349686)