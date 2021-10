Landkreis Hof: Müllgebühren steigen um etwa 30 Prozent

Neue Preise gelten ab Januar 2022

Durchschnittliche Kosten: 180,96 Euro statt 139,20 Euro pro Jahr

In der Stadt und im Landkreis Hof sollen die Müllgebühren ab dem 1. Januar 2022 steigen, teilt das Landratsamt Hof am Dienstag (19. Oktober 2021) mit. Letztmals habe der Landkreis die Abfallentsorgungsgebühren 2009 erhöht, 2014 seien sie sogar reduziert worden. "Zuletzt hat sich die Situation allerdings deutlich verändert, sodass nun Handlungsbedarf besteht", so Landrat Dr. Oliver Bär.

Landkreis Hof: Müllgebühren steigen um durchschnittlich etwa 40 Euro jährlich

Dies zeige sich insbesondere im Entsorgungspreis von Altholz und Bauschutt. Darüber hinaus könne es zu einer weiteren Kostensteigerung durch den Emissionshandel kommen. Auch entsprechende Tariferhöhungen führen seit 2009 zu einem gewissen Anpassungsdruck, erklärt Herbert Pachsteffl, der Geschäftsführer des Abfallzweckverbandes. Über die Anpassung der Müllgebühren will der Kreistag endgültig Mitte November abstimmen.

Um eine kostendeckende Gebühr zu erreichen, sollen die einzelnen Gebührensätze im Landkreis Hof um 30 Prozent erhöht werden. Die Anpassung entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung seit 2009 von 2,3 Prozent, heißt es vonseiten des Landratsamtes. Demnach zahlt ein Vier-Personen-Haushalt mit 80-Liter-Tonne durchschnittlich 139,20 Euro pro Jahr für Rest-, Altpapier- und Biomüll. Ab 2022 würde sich der Preis dann auf 180,96 Euro steigern. "Das heißt die Erhöhung würde einen jährlichen Mehraufwand von 41,76 Euro beziehungsweise rund 3,50 Euro im Monat bedeuten", so Kreiskämmerer Dietmar Scholz.

Auch in der Stadt Hof sollen die Müllgebühren ab Januar 2022 deutlich steigen. "Laut Aussagen des AZV ist der gesamte Abfallmarkt stark legislativ geprägt und zudem teilweise stark vom Weltmarkt abhängig. Die Verwertungserlöse auf dem deutschen bzw. europäischen Markt sind enorm gesunken. Hinzu kommen noch die üblichen Komponenten der Tariferhöhungen der Gehälter, gestiegene Energie- und Logistikkosten (Mautgebühren) und die ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen an die fach- und umweltgerechte Abfallentsorgung", heißt es in der Beschlussvorlage.

Hof: "Konsequente Mülltrennung" federt Erhöhung der Müllgebühren ab

Dank einer "konsequenten Mülltrennung" könne die verursachte Müllmenge aber reduziert werden, sodass die notwendige Gebührenerhöhung abgefedert werden könne. Insgesamt betrage sie demnach etwa 23,5 Prozent. Die Erhöhung wurde in der Stadtratssitzung am Montag (18. Oktober 2021)bereits beschlossen.

