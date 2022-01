Der nächste Kursabend des kostenfreien Online-Angebots „Elternführerschein“ findet am Donnerstag, 13.01.2022 wieder um 19:00-21.30 Uhr statt, teilt das Landratsamt Hof mit.

An diesem Abend werde es um das Thema Bindung und Stillen gehen sowie um die Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit.

"Der gesamte Kurs wird an insgesamt sechs Abenden in etwa vierwöchigem Abstand angeboten. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Der Kurs ist kostenlos und richtet sich an alle werdenden Eltern. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein stabiler Internetzugang, Kamera und Mikrofon."

Anmeldungen für den Termin sind bis zum 13.01. um 12:00 Uhr mit Angabe einer E-Mail-Adresse telefonisch möglich:

"Der Zugangslink wird im Anschluss an die Anmeldung per E-Mail verschickt. Information zum kostenfreien Online Angebot „Elternführerschein“: Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft werfen viele Fragen auf. Eltern fühlen sich leicht verunsichert oder sind unterschiedlicher Meinung, was denn nun das Beste für ihr Baby sei?

Wie werde ich eine gute Mutter, ein guter Vater? Was tun, wenn mein Baby trotz aller Liebe schreit oder nicht einschlafen kann? Wann verwöhne ich mein Kind—wann setze ich Grenzen und wie? Wie kann ich eine gute, sichere Bindung zu meinem Kind herstellen? Wie entwickelt sich mein Kind am besten? Woher bekomme ich Unterstützung, auch finanziell? Wie füttere, wickle und bade ich?

Mit diesen und noch mehr Fragen beschäftigt sich der Kurs „Elternführerschein – Guter Start ins Elternsein“. Corona-bedingt findet dieser bis auf Weiteres online statt", so das Landratsamt.