Am Dienstag, 25. Mai 2021 ist die Kreuzung von Bürgerstraße und Karolinenstraße In Hof zwischen 08.00 und 14.00 Uhr gesperrt. Die Bürgerstraße ist bis zur Hausnummer 3 befahrbar, die Durchfahrt von Karolinenstraße in die Bürgerstraße ist nicht möglich. Das teilt die Stadt Hof mit.