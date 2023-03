Hof: Krebskranke Merza (9) sucht Stammzellenspender

Nachdem die Behandlung in der Kinderklinik und mehrere Chemotherapien die neunjährige Merza aus Hof nicht von ihrem Krebsleiden befreien konnte, sucht ihre Familie nun nach einem Stammzellenspender. Helfen soll dabei eine große Registrierungsaktion im benachbarten Köditz.

"Wir dachten, es wäre überstanden", erzählt Mutter Leyliye Dogruel. Zwei Jahre lang habe sich ihre kleine Tochter Merza bereits durch ihre Leukämieerkrankung gekämpft, bis in den vergangenen Monaten endlich ein Ende in Sicht schien. Doch am 10. Februar dieses Jahres kam dann der Schock: Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass die Krebszellen nicht aus Merzas Körper verschwunden sind und die Krankheit sich weiter ausbreitet.

"Die Ärzte haben gesagt, dass wir dieses Mal eine Stammzellenspende benötigen. Wir brauchen einen Spender", schildert Dogruel den schicksalsschweren Moment nach der erneuten Diagnose. Daraufhin kontaktierte sie umgehend die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (kurz DKMS) und bat um Unterstützung. Die DKMS sei laut Merzas Mutter eine "sehr große Hilfe" gewesen und habe ihre Tochter sogleich bei einer Stammzellen-Registrierungsaktion in der Nachbargemeinde Köditz mit einbezogen.

Denn dort sucht der elfjährige Erik, der an einer seltenen Blutkrankheit leidet, ebenfalls dringend einen Knochenmarkspender. Für die beiden Kinder wird am kommenden Sonntag (26. März 2023), 13 bis 17 Uhr, von in der Göstrahalle in Köditz die Registrierungsaktion veranstaltet, bei der Leyliye Dogruel auf eine große Teilnahme hofft, um Merza und Erik zu helfen.

