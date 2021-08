Am Sonntag, dem 22.08.2021, spielt ab 11 Uhr das Akkordeonorchester der Musikschule der Hofer Symphoniker im Musikpavillon am Theresienstein. Das teilt die Stadt Hof mit.

Unter der Leitung von Torsten Petzold spielt sich das Ensemble vom "Wiener Praterleben" zu "Rosanna", von der "Leichten Kavallerie" bis zu den "Glorreichen Sieben". Das Ensemble der Musikschule der Hofer Symphoniker hat in den vergangenen Jahren viele Teile der Erde bereist. Es hat schon in China und den USA, Mauritius oder Sarajewo gespielt – und immer wieder gastiert es im Sommer gern zum "Heimspiel" am Theresienstein. Der Eintritt ist frei.

Eine vorherige, telefonische Anmeldung sowie die Testpflicht entfallen. Alle Besucherinnen und Besucher werden vor Ort mittels Luca-App oder Teilnehmerliste erfasst. Bitte installieren Sie die Luca-App bereits im Vorfeld auf Ihrem Smartphone, um die Abläufe vor Ort möglichst unkompliziert zu gestalten. Maximal sind 300 Gäste zugelassen.

Auf dem Gelände gilt FFP2-Maskenpflicht, am Sitzplatz dürfen diese abgenommen werden. Die Ausgabe von Speisen und Getränken erfolgt ausschließlich am Sitzplatz. Änderungen aufgrund des tagesaktuellen Inzidenzwertes bleiben vorbehalten.

Wo? Musikpavillon am Theresienstein in Hof

Wann? Sonntag, den 22.08.2021 ab 11 Uhr