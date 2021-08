Der Förderverein der Stadtbücherei Hof hat mit einer Förderung von “Demokratie leben!” zahlreiche Kinder-, Jugend- und Sachbücher angeschafft, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit den Themen Demokratie, Vielfalt und Toleranz befassen. "Der Schauspieler Philipp Brammer (Theater Hof) erweckte die Texte gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Jugendforum der Stadt Hof aus dem Corona-Schlaf", heißt es in einer Mitteilung. Bei einer interaktiven Lesung stellte er Ausschnitte aus den Büchern vor und diskutierte rege mit den Teilnehmenden – aus „Demokratie leben wurde „Demokratie lesen“, so die Stadt Hof.

Der Schauspieler Philipp Brammer habe unter anderem aus Meinungsfreiheit des Spiegel-Autors Volker Kitz (Fischer Verl., 2018) sowie Antisemitismus in der Sprache von Ronen Steinke (Duden-Verlag 2020) gelesen. Hernach habe sich eine rege Diskussion über die Frage angeregt, ob in Deutschland alles gesagt werden dürfe, was man denkt.

Brammers Fazit: “Es ist toll zu sehen, wie interessiert jungen Menschen an Büchern sind und wie wenig nötig ist, um in echten Austausch zu kommen. Es bräuchte viel mehr Diskussionsräume dieser Art – in der analogen Welt. Gerne wieder!”. Pandemiebedingt konnten die Bücher nicht eher der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden, heißt es. Die Bücher gehören nun zum ständigen Programm der Stadtbücherei Hof und sind in einem eigenen Regal arrangiert, "sodass sie gleich ins Auge fallen und für alle Interessierten leicht zu finden sind".

Folgende Titel wurden unter anderem angeschafft, heißt es: Susanne Orosz „Die Welt bei uns zu Hause“; Bastian Berbner „180 Grad-Geschichten gegen den Hass“; Voker Kitz „Meinungsfreiheit“; Marshal B. Rosenberg „Gewaltfreie Kommunikation“; Hannah Arendt „Wir Juden“; Samuel Salzborn „Kollektive Unschuld“; Robin DiAngelo „Wir müssen über Rassismus sprechen“; Heather Morris „Das Mädchen aus dem Lager“; Maren Gottschalk „Sophie Scholl“; Ibram X. Kendi „How to be an Antiracist“ und viele mehr.