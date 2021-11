Hof vor 1 Stunde

Raub

Kinder an Halloween ausgeraubt - Jugendliche drohten ihnen mit Eiern

An Halloween waren in Hof drei Kinder zum Süßigkeiten sammeln unterwegs - ihre Beute wurde ihnen aber von Jugendlichen weggenommen. Ein klarere Fall von Raub, so die Staatsanwaltschaft.