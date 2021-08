Hof vor 16 Minuten

Vandalismus

Jugendliche randalieren nachts in der Altstadt: Doch sie werden beobachtet

In Hof haben zwei Jugendliche in der Nacht auf Samstag, 28. August, in der Altstadt randaliert. Zunächst blieben sie unentdeckt - doch dann kam ihnen die Polizei auf die Schliche.