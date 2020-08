Hof vor 38 Minuten

Widerstand

Hof: Hund in Auto zurückgelassen - Hundebesitzerin wird handgreiflich

Eine Hundebesitzerin in Hof wollte nicht einsehen, dass es nicht gut für ihren Dackel ist, wenn er in einem Auto, das in der Sonne steht, eingesperrt ist. Sie griff eine Frau an, die sich an die Polizei gewandt hatte.