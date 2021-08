In Hof wurde ein 18-Jähriger beim unerlaubten "Fahrtraining" erwischt. In der Nacht zum Mittwoch (11.08.2021) war der junge Mann mit dem Auto unterwegs. Wie die Hofer Polizei berichtet, begegnete ihm dabei gegen 2 Uhr an der Ausfahrt des Parkplatzes zum Untreusee eine Polizeistreife – und er ergriff sofort die Flucht.

Der 18-Jährige stoppte das Auto und rannte in den angrenzenden Wald. Allerdings saß noch seine Bekannte im Auto und sein Ausweis lag ebenfalls im Fahrzeug, wodurch er "zweifelsfrei identifiziert" werden konnte.

18-Jähriger rennt vor Polizei davon - und lässt seinen Ausweis zurück

Wie sich herausstellte, hatte der 18-Jährige keinen Führerschein. Er kehrt schließlich selbstständig zurück und stellte sich der Polizei. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

