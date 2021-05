Hof: Am Donnerstag, 06. Mai 2021, können die Haltestellen Karolinenstraße im Sigmundsgraben in beiden Richtungen von circa 8 Uhr bis 11 Uhr nicht angefahren werden. Der Gehweg wird für Baumpflegearbeiten gesperrt. Als Ersatz dienen die Haltestellen Unteres Tor in der Ludwigstraße. Das teilen die Stadtwerke Hof mit.