Außer Rand und Band: Donnerstagnacht (27. August 2020) schlug ein 42-jähriger Mann in Hof mit einem Metallteil auf vorbeifahrende und parkende Autos ein. Später ging er auch auf Polizisten los. Das berichtet die Polizei.

Demnach erreichten die Polizeiinspektion Hof kurz vor 23.30 Uhr mehrere Mitteilungen. Ein Mann mit nacktem Oberkörper schlug laut Zeugen in der Eppenreuther Straße und am Südring mit dem Fuß eines Stahlgerüstes auf fahrende, an der Ampel wartende und geparkte Autos ein.

Mann leidet unter Verfolgungswahn - bedroht Polizisten mit Metallteil

Als die alarmierten Beamten eintrafen, sahen sie den Mann am Südring mitten auf der Straße stehen. Er ging mit dem Stahlgerüstfuß auch auf das Streifenauto los und wollte darauf einschlagen. Der Fahrer konnte dem Mann ausweichen. Die Polizisten forderten den 42-Jährigen auf, sich auf den Boden zu legen, nachdem er sie weiterhin mit dem Metallteil bedroht hatte. Der Randalierer kam der Aufforderung letztendlich auch nach.

Der Mann befand sich laut Polizeibericht in einem psychischen Ausnahmezustand und glaubte, von mehreren Personen verfolgt zu werden. Die Polizisten wiesen ihn in ein Krankenhaus ein.

Insgesamt richtete er einen Schaden von über 10.000 Euro an. Mehrere Autos und eine Schaufensterscheibe wurden beschädigt. Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.

