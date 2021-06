Traktorfahrende stürzten am Montagmorgen (28.06.2021) von ihrem Fahrzeug auf die offene Straße.

Ein Autofahrer hatte versucht den Traktor zu überholen, war dabei jedoch gescheitert und fuhr dem Traktor von hinten auf, wie die Polizei Hof mitteilt.

Bei Hof: Auto fährt von hinten in Traktor - Menschen fliegen auf Straße

Der 21-jährige Autofahrer fuhr von Hof kommend in Richtung Konradsreuth. Vor ihm fuhr ein Traktor, auf dem sich neben dem Fahrer noch zwei Mitfahrende befanden.

Der Autofahrer setzte zum Überholen an, brach den Versuch jedoch ab, als ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Als er hinter dem Traktor einscherte, fuhr er wegen seiner zu hohen Geschwindigkeit von hinten auf den Traktor auf. Durch den Aufprall wurden die zwei Männer (unter ihnen der Fahrer) und eine Frau vom Traktor geschleudert und stürzten auf die Straße.

Während die beiden Beifahrenden nur Schürfwunden davontrugen, erlitt der Traktorfahrer Beinbrüche. Alle Drei kamen mit Rettungsdiensten ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro.