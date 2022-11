Wie die Stadt Hof mitteilt, erlasse sie zum 22. November 2022 eine Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest. Die Verbreitung der Tierseuche schreite bayernweit voran.

"Alle Geflügelhalter haben diverse Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Geflügelausstellungen und –märkte etc. werden verboten.

Es gilt ein Fütterungsverbot von Wildvögeln. Singvögel fallen nicht darunter. Die Anordnung betrifft vorrangig Gänsevögel. Am Hofer Untreusee gilt bereits ein Fütterungsverbot; dies betrifft auch Gebiete an der Saale und Pfaffenteiche"

Seit Oktober 2022 seien in Bayern insgesamt vier Fälle von Geflügelpest bei Hobby-Geflügelhaltungen in den Landkreisen Miltenberg und Landshut nachgewiesen. Deutschlandweit seien in dieser Saison mehr als 1.200 Fälle bei gehaltenem Geflügel und Wildvögeln amtlich festgestellt worden.

Um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest in der Wildvogelpopulation rasch zu erkennen, werde in Bayern das bewährte Wildvogelmonitoring konsequent weitergeführt. Aus diesem Grund würden Bürgerinnen und Bürger gebeten, Ansammlungen von toten Wasservögeln dem jeweiligen Veterinäramt vor Ort zu melden.

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen in Deutschland sei bislang nicht bekannt geworden. Trotzdem sollten tote oder kranke Tiere nicht berührt und eingesammelt werden. Hunde sind vom Kadaver fernzuhalten, heißt es.

Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern gibt es unter: www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/gefluegelpest/.

Vorschaubild: © Elsemargriet / pixabay.com (Symbolbild)