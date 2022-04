In einer Firma in Hof ist am Mittwochmorgen (6. April 2022) Gefahrgut ausgetreten. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, hatte eine Staplerfahrerin bei Arbeiten in der Halle einen Container erwischt. Die Staplergabel durchstach die Plastikwand des Gefäßes.

Durch das Loch liefen etwa 200 bis 300 Liter einer ätzenden Flüssigkeit aus und verteilten sich am Boden. Ein weiterer Staplerfahrer griff schnell ein und brachte den Container zum Kippen. So konnte verhindert werden, dass die gesamten knapp 1000 Liter der Chemikalie austraten.

Container mit Chemikalien beschädigt: Drei Verletzte bei Betriebsunfall in Hof

Drei Mitarbeitende wurde durch direkten Hautkontakt oder das Einatmen der Dämpfe leicht verletzt. Der Rettungsdienst untersuchte sie vor Ort. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Halle großräumig ab und untersuchten die Atemluft auf eventuell gesundheitsschädliche Stoffe.

Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden: Es bestand keine Gefahr, dass sich die auslaufenden Stoffe entzünden könnten und auch die Luft in der Halle war unbelastet. Gegen 10 Uhr wurde der Container ins Freie gebracht und leer gepumpt. Den Hallenboden streuten die Feuerwehrleute mit Bindemittel ab. Die Polizei Hof hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.