Am Dienstagabend (19. Juli 2022), kurz nach 20 Uhr, hat ein Anwohner in Moschendorf (Hof) bei der Polizei gemeldet, dass ein junger Mann die Erlhofer Straße entlang gelaufen sei und dabei eine Schusswaffe sichtbar in der Hand hielt. Er habe die verdächtige Person jedoch danach aus den Augen verloren, berichtet die Polizei.

Diese entsendete sofort mehrere Streifenwagen in das Gebiet. Bei der umfangreichen Suche sichtete eine Polizeistreife den jungen Mann, als dieser eine täuschend echte Pistole im Anschlag hielt. Die Beamten konnten den Mann überwältigen und zum Ablegen der Waffe bringen.

Fußgänger mit Schusswaffe gesichtet - Polizei zeigt ihn doppelt an

Bei der näheren Betrachtung der Schusswaffe stellte sich heraus, dass es sich um eine sogenannte Softair-Pistole handelte. Offensichtlich machte sich der 17-Jährige keinerlei Gedanken darüber, was durch sein unüberlegtes Verhalten hätte passieren können. Die Polizei zeigte den Jugendlichen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz an.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten bei dem jungen Mann eine Schnittverletzung an der Hand fest. Auf Nachfrage äußerte dieser, dass ihm ein Unbekannter eine Glasflasche auf die Hand geschlagen und er sich dabei verletzt habe. Die erzählte Geschichte entpuppte sich als falsch. Deshalb erhielt der 17-Jährige eine weitere Anzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat.