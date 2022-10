Am Sonntagnachmittag (16. Oktober 2022) hat sich ein Fußballspieler in Hof zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen, die nun ein "juristisches Nachspiel" haben wird. Das berichtet die Polizeiinspektion Hof am Dienstag (18. Oktober 2022).

Während einer A-Klassenbegegnung im Stadtgebiet kam es zu einem Zweikampf, bei dem ein 20-Jähriger seinen 30 Jahre alten Gegenspieler foulte. "Der Gefoulte ging dann zu dem 20-Jährigen und trat ihm mit ausgestrecktem Bein in den Rücken. Als dieser zu Boden gefallen war, schlug er ihm noch mit der Handkante in den Nacken", heißt es im Bericht der Polizei.

Der Schiedsrichter gab dem 30-Jährigen dafür die "Rote Karte". Der Getretene konnte das Spiel wegen seiner Verletzung nicht fortsetzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Er erstattete inzwischen Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 30-Jährigen.