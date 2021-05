An Fronleichnam werden die Restmüll- und Biotonnen in Hof abweichend von den festgesetzten Abfuhrterminen geleert. Die Abholtermine ändern sich, so die Stadt Hof, folgendermaßen:

Die Tonnen vom Donnerstag, 03.Juni 2021 (Fronleichnam) werden am Freitag, 04. Juni 2021 geleert.

Die Tonnen vom Freitag, 04. Juni 2021 werden am Samstag, 05. Juni 2021 geleert.