Am Samstag, 21. August 2021, findet die bereits in der Stadt bekannte "Sommer-Pool-Party" im Freibad Hof statt. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr könnten sich Kinder und Junggebliebene "bei verschiedenen Aktionen mit einer Mischung aus Olympischen Spielen und Fußball-EM austoben". Der Einzeleintritt beträgt für den gesamten Tag zwei Euro. Das teilt die HofBad GmbH mit.

"Natürlich" fänden die Wettkämpfe und Spiele nur unter Beachtung aktuell gültiger Hygieneregeln statt, sodass der "Kreativität und der Geschicklichkeit der Jugendlichen" keine Grenzen gesetzt seien. Das Konzept „BADE-Spaß“ der Veranstaltungsfirma ZEPHYRUS gewährleiste einen ordnungsgemäßen Veranstaltungsablauf. „Die richtige Mischung aus Sicherheit und Unterhaltung ist uns am wichtigsten“ erklärt Tim Beimel, Geschäftsführer der Zephyrus Bäder-Events GmbH.